六年的時間，可以讓一個人產生多大的變化？一名網友在臉書社團「爆廢公社」表示，身高180公分的家人，原本是一名總統府的冷酷憲兵，沒想到六年後卻變成「搞笑大叔」，並PO出前後對比照，網友看了驚訝表示「這也歪太嚴重」、「歲月是把殺豬刀」。

該網友以「介紹一下逆子的演變史」為題指出，原本是總統府身高180冷酷的憲兵，現在變成搞笑的大叔系列，並強調確定是同一個人，六年的時間，從25歲到31歲。

該網友也說，兩人賭一個讚10元，「歡迎大家點讚點笑讓我賺錢」。截至今（25）日上午10點半左右，文章貼出才9小時，已累計9千多個讚，換算下來為9萬多元。

而其他人看了前後對比照後，紛紛留言直呼「這6年發生了什麼事！」「啊是發生了什麼事」、「確定是同一個人嗎」、「才六年這樣太.......」、「這不是真的，我不相信」、「整個崩壞」、「他怎麼了，怎麼了，才六年，才31歲，為何已經像個看盡人生的阿伯了」，還有人笑說「整的也太誇張了啦」。