台灣人喜歡吃火鍋，特別是一到冬天火鍋店幾乎一位難求，有網友分享，他朋友點火鍋最愛吃豆皮，與服務人員溝通想將菜盤都換成豆皮，結果上菜時發現豆皮滿桌，連高麗菜也被換成豆皮了，貼文讓網友笑翻，許多愛吃豆皮的人敲碗想知道是哪家火鍋店。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他朋友吃火鍋時要求服務員幫他把菜盤的所有料都換成豆皮，結果他上個廁所回來後，看到滿桌的豆皮給他配火鍋吃，讓他超開心「全部連高麗菜都換成豆皮，我快被豆皮淹沒了」。

他吃火鍋連高麗菜都換成豆皮，讓網友笑翻跪求店家。(圖／翻攝自爆廢公社)

整桌的豆皮實在太壯觀，除了主食肉品之外，旁邊有兩盤堆成小山的豆皮，火鍋裡清一色全是豆皮，正在煮沸著，原PO被朋友的舉動笑翻，因為太奇葩，現在現場的大家都在看他，讓原PO也忍不住疑惑「吃完就膩了吧？」

貼文引起大家討論，釣出許多愛吃豆皮的同好，「哪間？想朝聖，豆皮超讚！」、「快分享給大家哪一間店可以這樣換」、「也太好，我也想被豆皮淹沒」、「真幸福，我火鍋也是只要豆皮就夠了」、「豆皮我也喜歡吃，有次自己小時候煮，結果太油，直接送去醫院吊點滴」、「我男朋友就是這樣吃，造就現在90公斤的體重」。