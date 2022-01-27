樂多多集團旗下的肉多多火鍋去年八月迄今已開出30家新門店，看好義大Outlet Mall的人潮與消費能力，不僅是全台第一家品牌直營的Outlet Mall，周邊更結合五星飯店、主題樂園、摩天輪，義大世界購物廣場表示，肉多多火鍋選擇在農曆年前進駐開幕是對於義大Outlet Mall 最大的支持與肯定。

義大Outlet Mall有別於一般Outlet的經營方式，從創立以來就不斷引進全台獨家品牌，迄今已有數十萬會員遍布全台，每年更吸引千萬人次到訪，加上台積電即將於中油高煉廠設廠，可望引入上萬就業人口移入楠梓區、仁武區，帶動周邊產業及人流，義大世界夾帶路網便利優勢，10分鐘內快速連結國道一號及台一線省道，義大Outlet Mall已然成為大高雄地區民眾平日聚餐、假日遊玩的好所在。

樂多多集團董事長林少鈞表示，疫情期間民眾無法出國，讓國旅市場較以往更加蓬勃，因此很看好周邊有飯店、遊樂園等一條龍接軌串連的義大世界購物廣場，分看好義大Outlet Mall客群的消費能力，接下來不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率，而這次肉多多火鍋-高雄義大店開幕的最大亮點，是特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發推出台式風味的「龍王麻辣湯」，以獨門秘方辣肉醬，結合燈籠椒、子彈椒、月桂葉、甘草等辛香料食材，經由爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，搭配由豬雞骨熬製的白湯，更提升湯底的厚度與香醇。即日起至2月6日開幕期間，用餐即贈「鮮炸綜合拼盤」乙份 (價值120元) ，更多優惠資訊歡迎上義大世界購物廣場官網查詢。