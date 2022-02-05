台東海濱公園驚見大堆垃圾。（蔡旻妤攝）

台東海濱公園驚見大堆垃圾。（蔡旻妤攝）

台東海濱公園驚見大堆垃圾。（蔡旻妤攝）

春節期間不少民眾到東部旅遊，初五開工，民眾陸續返回工作崗位，人潮退去，台東市海濱公園卻留下成堆燃放鞭炮後的垃圾，遍布整個海濱公園，民眾大嘆「滿地垃圾，太誇張！」；台東縣環保局表示，各管理單位將陸續派人清除。

成堆的紙箱及垃圾隨意丟棄在路上，遊客無論是步行或騎腳踏車，都得東躲西閃，以免跌入垃圾堆。台東市海濱公園和國際地標，無論是草地及海堤，周邊幾乎都被鞭炮垃圾「淹沒」，放眼望去全是炮竹垃圾，堆積成山，遊客幾乎是踩在炮竹上，一望無際的太平洋美景搭上成堆垃圾，畫面相當突兀。

來自中部的許姓遊客直呼太誇張了！民眾放完鞭炮應該將剩餘包裝等自行帶走，公德素養真的有待加強，一堆堆垃圾，一看就是好幾天累積下來的，無論是誰看到這樣的景象，出遊心情都會跟著變差了。

另有遊客嘲諷說，「是要跟垃圾合照嗎？地上都是炮竹和紙箱，怎樣拍照都避不開」，他不反對放鞭炮，但還是得有人管，一個好的休憩景點，卻給外地遊客留下髒亂印象。

台東吳姓民眾表示，今年春節市區炮竹施放量明顯比往年多，時間也更久，常常從下午放到到凌晨2、3點，他另指出，晚上會到海濱公園放炮的，大多是在地人或旅外返鄉的人，外地客通常不會隨意亂放炮。

台東縣環保局指出，近日將陸續加派人手前往清理垃圾，同時也呼籲民眾應有公德心，放完鞭炮務必隨手帶走，若經民眾檢舉屬實，可依廢棄物清理法規定，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。