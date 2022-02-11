民雄中央橋現況。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣民雄鄉中央橋跨越鴨母坔排水，是附近村莊居民前往民雄交流道的主要道路，但因橋梁梁底過低，近年來常導致周邊淹水，嘉義市嘉邑行善團出資1263萬6000元協助整建，今天縣府舉行捐贈簽約儀式，由嘉縣長翁章梁與嘉邑行善團理事長徐文志代表簽約。

翁章梁說，政府力量有限、民間力量無窮，政府結合民間的資源、力量與機動性，整合多方資源，更可以發揮事半功倍的效果，將民眾利益最大化，嘉義縣多座橋梁都是縣府與嘉邑行善團密切合作共同完成的，如民雄仁官橋、竹崎觀音瀑布仁觀1、2號橋、中埔仁直橋、嘉義縣市聯絡的華興橋、盧山橋等，感謝嘉邑行善團為地方發展提供協助與興建，建設經費都是來自全台善心人士，非常感謝。

嘉邑行善團理事長徐文志說，透過簽約規範，工程品質及施工都能夠取得嘉義縣政府的監督，民雄中央橋能順利推動要感謝縣長翁章梁及地方大力奔走，並在理監事同意下，投入經費協助地方完成這筆建設，相信未來將解決淹水問題，促進地方發展。

民雄鄉中央橋位於嘉79線鄉道上，因橋梁梁底過低，近年來若發生暴雨，鴨母坔排水水量溢滿造成中央橋阻斷及附近地區淹水。

建設處指出中央橋改建工程，採不落墩於河道中，橋長23公尺，寬10公尺，總工程經費1983萬6000元，其中引道工程及橋梁設計費720萬元由縣府負擔及配合橋梁施作引道工程，橋梁工程經費約1263萬6000元，將由嘉邑行善團出資並發包施工。