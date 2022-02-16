國民黨上周宣布成立由黨主席朱立倫召集的「中央選舉提名委員會」，祕書長黃健庭今天進一步公布成員名單，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、祕書長黃健庭，負責指導與最後核定提名。

此外，上周也成立「中央選戰策略會報」，由朱立倫指派黃健庭召集，成員都是具有縣市長或議長經驗者，包括立委傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻、前台北市議長吳碧珠、前高雄市議會議長莊啟旺、曾在朱立倫擔任行政院副院長時代裡桃園縣長的黃敏恭，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。

至於縣市長提名期程，黃健庭表示，朱立倫曾說過，艱困選區為第一優先處理，緊接著是藍營縣市長任期屆滿的縣市，即具優勢、有機會扳回一城的縣市，列為第二階段處理，最後階段在處理藍營執政縣市爭取連任的提名。

黃健庭指出，議員提名期程，則授權地方黨部處理，讓他們有更多彈性與坑肩，目前有些地方希望快，有的地方希望慢，有的地方希望分階段，如選區較為單純可先提名，較為複雜則到最後在提名等。