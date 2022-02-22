國民黨執政首長上月陸續傳出個人或家族遭指控涉弊案，國民黨主席朱立倫今日上午率多位律師召開「2022中央律師團成立記者會」，直言民進黨針對國民黨執政縣市，動用司法手段當作政治鬥爭，今全國各地有80位律師站出來，決心維護執政縣市所有首長的清白，抵抗民進黨一黨獨大絕對優勢。

朱立倫指出，全國各地有80位律師，在民進黨絕對執政優勢之下，還願意站出來與國民黨參選人、執政縣長站在一起，今天來到現場的只是其中部分代表，他要感謝每一位律師願意站在司法正義與公理的一方。

朱立倫表示，司法是維護公理正義的防線，不能變成政治工具，不能變成打壓反對黨的手段，最近這段時間從中二選舉後，民進黨針對許多國民黨執政縣市，像宜蘭、台中、雲林等動用司法手段，檢調監察機關進行各種調查，其目的不一定是最後以刑法起訴，而是透過這樣手段創造政治的假象，讓社會以為國民黨執政縣市有弊端，這是標準把司法當做政治鬥爭的手段，這是民主社會不容許的方式。

朱立倫指出，檢調監察應該義站在公理正義的一方，不該成為政治鬥爭的手段，同時要維護執政縣市所有首長的清白，對於長期各項，包括媒體、名嘴、1450若捏造事實，用假新聞、假故事、假訊息惡意抹黑造謠攻擊國民黨，國民黨將堅定站出來維護聲譽，並保障國民黨同志參選過程不要受到傷害的權利。

朱立倫強調，今天有80位律師在全球各地，願意在民進黨一黨獨大強勢壓制下，透過司法手段，在媒體絕對優勢的狀態下還願意站出來，跟所有國民黨參選人、執政縣市長以及國民黨同志，全體願意站在公理正義司法正義的一方。

考紀會主委李貴敏表示，公平正義最後一道防線就是司法，今天國民黨作為在野黨，非常感謝有所有這些正義法律人，仍然願意捍衛公平正義，台灣在民進黨執政下已經是多標，在野尋求民主自由出來參選常常都有訴訟案件纏身，各縣市執政人員也發生被傳訊的狀況，重申人民在民主自由國家不應該要有訴訟的恐懼。