國民黨主席朱立倫22日下午到台中市出席中區專職幹部共識營，活動後有項拜會「標哥」的不公開行程。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫下午驅車前往海線，拜訪大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫22日下午到台中市出席中區專職幹部共識營，活動結束到晚上6時出席另一場共識營的空檔時間，特別安排到海線拜訪大甲鎮瀾宮董事長顏清標，這是中二選區立委補選顏寬恒落敗，朱立倫在農曆春節後特別登門拜訪，年底台中市長與議員選舉，仍有賴海線黑派大層票倉的力量。

朱立倫下午出席國民黨革命實踐研究院主辦的「蔣經國與國民黨路線講座」、「國民黨如何勝選講座」，聽取基層意見，激勵信心要贏得年底縣市長選舉與縣市議會議員席次。

該活動從下午2時30分到4時許，朱立倫會後距晚間6時另一場基層共識營，中間保留近2個小時的時間，有項不公開行程，從國民黨台中市黨部驅車離開後，特別前往海線拜會「標哥」與前立委顏寬恒。

國民黨未能贏回中二選區立委補選戰果，傳出顏清標黑派支持者不滿國民黨助選不力，朱立倫此行是否會針對年底台中市長盧秀燕拚連任，與市議員參選，請顏清標再度助選國民黨的戰將，朱立倫親自登門拜會，也有釋出團結再幫國民黨打贏這一役的行動力。