國民黨主席朱立倫說，民進黨不要九二共識，又沒有提出來具體的作為，只會讓民眾陷於戰爭的恐懼。（盧金足攝）

前國安會祕書長、台北論壇基金會董事長蘇起22日在一場新書發表會指出，九二共識時代已經過去，九二共識是一個政治符號，蔡總統犯最大的錯誤就是她不要這個符號，對此，國民黨主席朱立倫下午受訪時批評蔡總統，民進黨執政這幾年，兩岸有什麼對話？兩岸有什麼樣的交流？這是非常遺憾，「你不要九二共識，請問你要什麼？」

蘇起今天出席《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發表會時指出，九二共識的時代已經過去了，九二共識是一個政治符號，你要的話就有，不要的話就沒有，蔡總統犯最大的錯誤就是她不要這個符號。

朱立倫下午到國民黨台中市黨部參加國民黨中區專職幹部共識營前，媒體詢問蘇起質疑「蔡英文總統犯的最大錯誤就是不要這符號」，也沒有提出新的論述建立兩岸和緩的符號。

朱立倫強調，兩岸的和平是所有台灣民眾最大的期待，過去大家努力建立很大的兩岸能互動、交流、和平的基礎，「 兩岸要對話、不要對抗，兩岸要交流、不要交惡」。

「但是民進黨執政這幾年，兩岸有什麼對話？兩岸有什麼樣的交流？」朱立倫說，這是非常遺憾，質問蔡總統「你不要九二共識，請問你要什麼？」民進黨又沒有提出來具體的作為，只會讓民眾陷於戰爭的恐懼，或兩岸之間的交流、交往變成交惡、對抗，這絕非台灣之福，國民黨的立場就是愛台灣，更希望兩岸和平。