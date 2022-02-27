兩岸戰爭美國是否會援助？ 朱立倫這麼回應 12:562022/02/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫今（27日）表示，相信一切要靠自己，自立自強最重要。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，若一旦兩岸發生戰爭，美國是否會援助台灣掀起討論，國民黨主席朱立倫今（27日）表示，相信一切要靠自己，自立自強最重要。 朱立倫表示，無論是國防安全還有兩岸和平交流，國家安全、和平交流，這是國民黨最重要的主張。我們的立場都很清楚，要捍衛中華民國，確保國家安全同時堅持兩岸和平交流，不要對抗交惡，這是大家所堅持的。 台灣成下一個烏克蘭？朱立倫：絕對不能依賴別人 普丁進攻烏克蘭 拜登袖手旁觀？ 命理師曝玄機：大家被他騙了 #俄羅斯 #烏克蘭 #美國 #朱立倫 #自立自強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普稱「我當總統普丁就不敢亂來」林濁水一句話反嗆回去 11:502022/02/27 政治 尋求5000萬美元天價年薪？NFL球星羅傑斯闢謠 10:252022/02/27 體育 李政宰進軍美國當小布師弟 04:102022/02/27 娛樂新聞 朱侯子弟兵插旗 藍營老將嘆加權不公 04:102022/02/27 政治要聞 MiLB》紅襪新秀在推特發狂亂罵 遭球團閃電釋出 12:292022/02/27 體育 「台灣像蹺蹺板支點」 藍青年嘆：追求和平不是種綏靖 12:282022/02/27 政治 李彥秀：掌權者應積極備戰 全力避戰 10:112022/02/27 政治 美國這人若來台灣 陳揮文竟喊完蛋了 00:032022/02/27 政治 陸不甩美 擴大購買石油 04:102022/02/27 全球財經 拜登為何聲明不派兵支援烏克蘭 作家3點推斷：一石三鳥 08:192022/02/27 政治 曝老大哥在俄烏衝突中做了這些事 他問民進黨：若台灣面對戰爭美國會做什麼？ 07:182022/02/27 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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