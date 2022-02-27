俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，若一旦兩岸發生戰爭，美國是否會援助台灣掀起討論，國民黨主席朱立倫今（27日）表示，相信一切要靠自己，自立自強最重要。

朱立倫表示，無論是國防安全還有兩岸和平交流，國家安全、和平交流，這是國民黨最重要的主張。我們的立場都很清楚，要捍衛中華民國，確保國家安全同時堅持兩岸和平交流，不要對抗交惡，這是大家所堅持的。