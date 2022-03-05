美國前國務卿蓬佩奧4日在台北發表公開演說，呼籲美國應該改變50年來的政策模糊，應以外交承認中華民國台灣Republic of China (Taiwan)是自由主權國家。針對蓬佩奧的說法，前民進黨立委沈富雄則直言，蓬佩奧講了兩句話，讓他實在受不了。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，他對蓬佩奧是失望的。蓬佩奧講了兩句話，讓他實在受不了。蓬佩奧說，美國到底要不要出兵，要仔細考量；沈富雄直言，如果在場有機會發問的話，他想問蓬佩奧在考量什麼？

沈富雄接著指出，蓬佩奧說，美國應該承認台灣是一個主權獨立的國家。沈富雄不禁表示，在場為什麼沒有人問蓬佩奧，他在美國國務卿任內怎麼不承認呢？因為這是犯了中共最大的忌諱 ；也就是因為沒有辦法做到這一點，才有《台灣關係法》。這件事非常簡單，蓬佩奧在吹牛什麼？

資深媒體人尹乃菁則表示，蓬佩奧講到應該要承認「中華民國台灣」，請注意，他不是講「中華民國」，讓她不禁覺得，這個稿子就像是我們外交部寫給蓬佩奧的，用詞這麼精準，但蓬佩奧談到美國願不願意為台灣出兵的部分，卻這麼謹慎，聽到這兒，國人應該心知肚明了，美國是不會為台灣出兵的。沈富雄此時則跳出來說，「也不一定，妳這樣也講得太死」。