央行總裁楊金龍今赴立法院進行業務報告，楊金龍強調，此波的物價上漲原因有二，一是疫情造成供需的落差，港口運作緩慢；其次是油價的上漲。不可諱言，目前輸入性通膨壓力增加，強化了，但沒有停滯性通膨。

立委關切，物價上揚，讓民眾的痛苦指數升高！楊金龍表示，如果實質物價上漲2~3%，但薪資若可以上調4%，可以減緩衝擊。

對於立委關切的停滯性通膨是否會發生，楊金龍強調，所謂停滯性是指經濟零成長，但今年台灣經濟基本面還是好的。台灣的物價仍屬可控，同時物價也相較國際間是穩定的。目前的物價上揚屬於供需失衡。

央行業務報告中指出，由於能源價格高漲，以及供應鏈瓶頸導致供需失衡現象未能緩解，近期主要經濟體之通膨壓力上升，尤以美國因勞動市場持續緊俏，通膨風險較高。本年2月IHS Markit預測，本年主要經濟體通膨率預測值多高於上年，全球通膨率將由上年之3.9%升至4.6%；2月下旬後俄烏軍事衝突加劇，帶動大宗商品價格上揚，將進一步推升通膨。

楊金龍表示，央行貨幣政策會考量通膨，內需復甦及主要全球央行貨幣政策的動向。目前美國FED將升息，歐、日維持寬鬆立場，中國大陸則擴大寬鬆力道。