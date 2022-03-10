特斯拉（Tesla）官網9日（周三）公布，將美國Model Y休旅車、Model 3 Long Range車款各調漲1,000美元，同時中國製造的Model 3和Model Y售價也將各調漲人民幣1萬元（約1,582.4美元）。

根據路透追蹤數據顯示，特斯拉去年Model 3與Model Y最平價車款在美國漲價十多次。

自去年1月以來，美國的Model Y Long Range車款價格已調升20％，Model 3 Long Range車款同期亦調漲10.6％。