特斯拉調漲美、中部分車款價格 15:132022/03/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉（Tesla）官網9日（周三）公布，將美國Model Y休旅車、Model 3 Long Range車款各調漲1,000美元，同時中國製造的Model 3和Model Y售價也將各調漲人民幣1萬元（約1,582.4美元）。 根據路透追蹤數據顯示，特斯拉去年Model 3與Model Y最平價車款在美國漲價十多次。 自去年1月以來，美國的Model Y Long Range車款價格已調升20％，Model 3 Long Range車款同期亦調漲10.6％。 美英祭禁運 石油大戰開打 俄烏和解有望 歐美股強彈 #Model #車款 #美國 #特斯拉 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不讓台灣成為下個烏克蘭 美助理防長：助台自衛 07:092022/03/10 國際 制裁俄羅斯 賴清德：我們是不得不 04:102022/03/10 政治要聞 最新調查：在華美企信心下降 不再期待美中關係改善 07:142022/03/10 兩岸 制裁俄羅斯 分寸要拿捏 04:102022/03/10 時論廣場 美點名警告中芯 援俄將遭毀滅性制裁 04:102022/03/10 財經要聞 觀念平台－主要國家貨幣政策各異的潛在風險 04:102022/03/10 專題周報 波蘭捐米格機援烏 美國拒接手 04:102022/03/10 國際大事 俄烏戰局 中國何時出手 04:102022/03/10 時論廣場 《熱門族群》景氣好勝過缺料壓力 自行車快樂兜風 10:392022/03/10 財經 社評／歐洲亂局 中國的二次歷史機遇 04:102022/03/10 焦點新聞 搞錯了！美將領曝烏克蘭最需要的武器不是米格29 12:282022/03/10 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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