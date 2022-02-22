國民黨黨主席朱立倫近日一席「想2024都是敗類」言論，還有認為國民黨應改名為「內鬥黨」，說法引起各界關注。文化大學廣告系主任鈕則勳表示：「我有聽錯嗎？這不會是罵自己吧？不要被迫害妄想症！」也提到朱脫口此言，並非其一貫風格的公開論述，想必當然是有盤算的。

對於朱立倫此番言論，鈕則勳認為，聰明如朱者，當然是有盤算的。推敲朱作出以下4點考量：

1、他也想學柯P、韓國瑜，來搞個「我口說我心」的素人直白風格的操作，想改變傳統精算的形象。

2、這番話當然是劍指黨內對2024還有企圖心或按兵不動，仍可能謀定而後動的的趙少康及老韓，至少能把不團結的帽子丟給他們，凸顯我朱這麼努力為黨，要做桶箍，但你們卻還在想2024。

3、朱當然也想藉此跳tone的論述來衝網路聲量，或轉移焦點，特別是最新民調指出國民黨支持度已經輸民眾黨，朱怒指黨內問題至少可將還輸給民眾黨的原因導向為「內鬥」，而非主席領導不力。

4、藍軍生態圈似乎已經瀰漫「討厭朱立倫」的氛圍，他做什麼事，大家都有意見，都批評東、批評西，黨主席權威不在，所以好歹來個驚天一怒，罵個「敗類」，至少也是個情緒宣洩的出口。

鈕則勳進一步指出，朱與其暗諷別人，或在改變論述上做盤算，不如從自己做起、作出表率，讓別人感動，畢竟朱自己無法掌握或控制別人叫他做什麼不做什麼，就先從自己做起吧。

鈕則勳提到，對此他向朱提出2點建議：

1、明白宣示不選2024，努力做個造王者，如此一來才能讓天王們放下心結，國民黨的團結才有可能。畢竟朱作為主席，要別人團結在你之下，好歹釋出個善意、態度或是承諾，讓別人對你沒顧忌。

朱罵的那麼兇，但自己對外界覺得「你朱就是想選」的黑人問號，卻從沒有想將其破解，這不是很怪嗎？所以奉勸朱主席，自己先承諾「不選2024」，很多問題可順勢迎刃而解的速度，或許會超過本身的想像。

2、年底六都選舉，為國民黨親征台南市。這個動作至少可解讀為為連敗的結果作具體的負責，親征艱困選區至少能讓支持者感動，也能牽制台南市長黃偉哲，更順勢拉抬藍軍南台灣的低迷選情及聲勢，有多重功效。

就連要選台南的藍軍戰將謝龍介都說，「朱若親征台南、他就立刻不參選」，謝龍介這番話，也是用心良苦且有濃濃的期待，希望朱能親征台南。畢竟朱若是連親征的勇氣都沒有，還在這罵東罵西，只檢討別人、不檢討自己，無怪乎深藍教主張亞中也吐槽「有人要罷免他（朱）？推翻他（朱）嗎？」

鈕則勳最後強調，朱真的不用想得大家好像都針對他、要圍剿他，搞得像「被迫害妄想症」般的，解套的方式真的很簡單，自己先做讓人感動的動作就對了。