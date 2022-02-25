陳建仁劍指2024有壓力？柯P：不要老是想東想西 17:182022/02/25 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於陳建仁劍指2024是否有壓力，柯文哲回應，不要老是想東想西。（北市府提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳建仁向民進黨北市黨部申請入黨，被視為劍指2024總統大位，對於同是醫生的台北市長柯文哲，是否會感到競爭壓力？柯文哲今笑回，每天做好自己的事，「這我已經學乖了，就好像不要每天去股票看盤，會精神耗弱。」 柯文哲說，可以買股票放著，慢慢漲就好，不要每天看盤，做自己能夠控制的事情，不要老是想東想西的。 陳建仁入黨事先不知情？吳怡農發聲明：非事實 俄烏開戰！蔡壁如酸美國搞綜藝政治 柯文哲：可靠的還是自己 #陳建仁 #2024 #總統 #柯文哲 #想東想西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳建仁入黨時間點成羅生門？ 吳怡農證實是這時間點 11:372022/02/25 政治 周玉蔻爆陳建仁選北市 形象佳「大仁哥」近一年因這事負聲量竄高 09:462022/02/25 政治 誰才是失敗黨主席 04:102022/02/25 時論廣場 跟濕冷說再見！228連假天氣曝 下波回溫更明顯 08:082022/02/25 生活 彰化傳產男想北漂新竹 內行揭恐怖薪資：會很痛苦 11:002022/02/25 生活 櫃買強化上(興)櫃公司ESG資訊揭露及股東會決議即時公告 14:322022/02/25 財經 異想天開！女想紅「靠foodpanda出道」 男友勸退：妳才藝只有徒手滅蟑 17:212022/02/25 生活 俄烏危機 歐盟加緊轉型 04:102022/02/25 時論廣場 海納百川》蓬佩奧訪台 來得不是時候（季霆剛） 16:042022/02/25 海納百川 台東快打站首日部東醫院先發 為衝打氣巷邊攬客 17:102022/02/25 生活 熱門股－東泥 均線有撐逆勢彈升 04:102022/02/25 證券．權證 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。