前總統陳建仁向民進黨北市黨部申請入黨，被視為劍指2024總統大位，對於同是醫生的台北市長柯文哲，是否會感到競爭壓力？柯文哲今笑回，每天做好自己的事，「這我已經學乖了，就好像不要每天去股票看盤，會精神耗弱。」

柯文哲說，可以買股票放著，慢慢漲就好，不要每天看盤，做自己能夠控制的事情，不要老是想東想西的。