全台大停電 柯文哲：缺電問題大家心裡有數

全台大停電，經濟部長王美花指出，原因出在興達電廠開關站事故，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜3日出席環狀線北環段北機廠CF680C區段標工程動土典禮，台北市長柯文哲受訪表示，這已經是總統蔡英文任內第4次大停電，「大家心裡有數，有缺電啊！」，中央要面對事實上的缺電問題。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜3日出席環狀線北環段北機廠CF680C區段標工程動土典禮。面對今天上午全台停電，柯文哲表示，這已經是蔡英文任內第4次大停電，事情發生以後，雙北都有啟動很多緊急應變措施，並開設應變中心，處理受困在電梯裡的民眾。

「大家心裡有數，有缺電啊！」柯文哲說，緊急的事情地方政府會做，但從長期來看缺電是問題，不需要解釋問題，但要解決問題的人，公投投完後要面對問題，例如東區門戶計畫要執行時，因為蓋了很多大建築物，結果每棟建築物都被限電使用量，缺電不是嘴巴說說，中央政府要面對事實上的缺電，問題要解決。