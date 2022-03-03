王美花任內多次大停電該下台？ 柯文哲喊話民進黨「負責」

全台無預警大停電，經濟部長王美花曾在以「賭雞排」一詞保證不會缺電，不料時隔2個月卻被打臉，引發網友暴動準備點餐。對此，台北市長柯文哲赴2022台灣峰會時笑稱「我也要領一份」，新北市長侯友宜則喊話中央，表示人民要的是穩定供電，還酸「這次停電後，家裡冰箱有放雞排的應該也壞了。」鄭文燦則希望台電多檢討，別讓單一跳電事件變成全國停電。

民間企業創辦人曾在去年底指出，自己很憂心台灣2022年會缺電，包括工業、民生皆然，之後王美花接受專訪時被問到這題，主持人打趣指出「補然賭雞排好了」，王還笑回「不錯喔！」沒想到才過2個月就發生全台大停電，讓許多民眾傻眼。

對此，柯文哲下午笑說「哎唷，我也要去領一份，在哪裡發？」對於王美花是否應該下台，他則認為做事比較重要，動不動就要人下台，官員將會耗損，所以中央還是要面對問題，「能源問題哪有寫到2024年的，叫民進黨公布2025年以後的能源政策，不可以這樣不負責任。」

侯友宜則說，其實人民最需要的是穩定的電力，最不欠缺的是部長的雞排，還大酸說「這次停電以後 ，家裡冰箱如果放有雞排都壞掉了啦。」所以的問題不是雞排，而是要電的問題，他也喊話王美花，請部長記得大家要的是穩定的供電，而不是雞排。

鄭文燦受訪時強調，跳電跟缺電不同，跳電牽涉到電網的韌性和意外事故處理方案，他認為台電應該做深入檢討，避免讓單一跳電事件變成全國停電。