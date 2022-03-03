藍白合才會贏過民進黨？柯文哲拒答、侯友宜：好好做事

據最新民調，若副總統賴清德、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲比拚，賴清德大幅領先，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜3日出席環狀線北環段北機廠CF680C區段標工程動土典禮，面對外界詢問，「藍白合」才可能贏過民進黨，柯文哲拒絕回應，侯友宜則說，「好好做事啦！我現在是新北市長」。

媒體提問，新北市議長蔣根煌曾勸侯友宜跟柯文哲合體要想清楚？侯友宜笑說，不會啦！我們都是大台北共同生活圈，台北好新北就會好，新北好台北就會好，像是環狀線現階段營運如何處理，有契約慢慢協調，雙方有共識，完工後由同一家捷運公司經營，讓民眾省時省錢，讓捷運更方便。

侯友宜表示，像基隆捷運只要是新北要興建或委託營運的部分，都會扛起責任，新北好基隆也會好，柯文哲的想法應該跟他不會落差太大。

侯友宜在開工典禮致詞時，大讚台北市副市長彭振聲是好人才，並詢問柯文哲是否幫他升官？柯文哲在台下爆料，彭振聲要去選高雄市長，事後媒體聯訪問到此事，柯文哲未正面回應僅說「不要鬧！」