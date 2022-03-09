大巨蛋爭議不斷，台北市政府與內政部營建署為大巨蛋B1是否能當「避難層」僵持不下，營建署近日發文引用前都發局長時代的會議紀錄，質疑市府說法前後矛盾，要求補充資料。令市府內部相當不滿，痛批中央刁難、卡蛋，刻意不讓大巨蛋在台北市長柯文哲的任期內完工。

去年8月2日遠雄向建管處申請大巨蛋第4次變更設計，以「體育館地下1層為避難層」為基礎，提出防火避難性能審查計畫，9月4日經台灣建築中心評定通過，市府於11月1日會議確認同意B1作為避難層，等於為遠雄背書，11月10日發文回覆中央認定結果。

孰料，營建署今年3月2日函文北市都發局，引用都發局某次會議紀錄，指前都發局長林洲民說一樓是避難層，認為前後矛盾，要求都發局再補充說明理由。遲至今日仍未發出評定書。

這一來一回已經過了4個月，雖遠雄現在仍可以繼續施工，但變更設計所涉及的部分包括安全梯等項目，要等到建照到手後才可動工，雖項目不多，但重要性相當大，將影響取得使照時程，原預計6月拿到使照，今年10月U23開幕在大巨蛋，現在都有變數。

市府人員認為，明明中央已授權地方認定避難層，建管處認定B1為避難層後，又引用會議紀錄要求說明，台灣建築中心已通過評定，卻不發評定書，就是在刁難、卡蛋，刻意不讓大巨蛋在柯的任期內完工，恐在柯任內難剪綵。

建管處官員表示，已於3月7日發文中央說明來龍去脈，2018年林洲民召集相關單位討論時，認為部分安全梯不符合規定，詢問當時建築師，建築師稱安全梯在1樓，後來建管處抽查，也認定不符規定。

建管處官員說，但去年遠雄送了第4次變更設計，避難層修改到B1，也認定符合規定，且北市府曾發文問過營建署是否只限於1樓，中央稱由北市認定，因此後來北市開會討論跟認定；建照4變因性能審查之要件之一，台建中心評定書還沒拿到，無法發建照。

遠雄回應，按照既有技術規則申請，既然已經符合建築技術規則，若能將評定書發出來，後續作業比較順利，時程確實晚了，但工程期程沒有變，將盡量追上進度。