檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，為確保查扣不法資產，發函要求和平大苑管委會配合調查集團豪車，但管理豪宅的集團幹部凃又文獲悉後，通知集團財務長李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢方聲押禁見凃又文、集團在台操盤人王昱棠、幹部李守禮、天旭人資長辜淑雯、司機邱子恩5人，獲裁准4人、僅凃女30萬元交保，檢方不服提抗告，台灣高等法院駁回，凃又文交保確定。

高院指出，原審裁定以被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。

高院表示，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告確有串證、滅證及逃亡之虞，然依被告到案後情狀及卷內相關事證情形，被告並無串證或滅證之虞，且原審諭知之強制處分，對被告而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，故本件抗告無理由，應予駁回。