國民黨主席朱立倫日前在黨內共識營說現在還在想2024的是敗類。朱立倫今出席國民黨立法實務研討會，他強調，他先自我要求，對於2024絕對不能有一絲一毫私心，不能考慮2024問題，現在就是全黨一致，讓國民黨變好，2022九合一選舉大贏是最重要任務。

國民黨3月5日將舉行中常會改選，朱立倫日前說賄選換票立刻下船，朱立倫今天表示，只要有違反所有選舉規則，破壞黨的清譽，不但先取消參選資格，送考紀會，若事證明確重大的，一定開除黨籍。

媒體也問朱立倫當初喊說2022九合一選舉要拿下16縣市，若拿不到是否概括承受？朱立倫表示，目標是希望拿下16席，六都要過半，這是共同的目標要全力以赴，「你要我下軍令狀，我後面再下軍令狀。」

至於近期民進黨跟民眾黨為了一句「大菊為重」開戰，是否認為是在邊緣化國民黨？朱立倫表示，民進黨策略就是透過放話跟民調，就是要拉抬其他政黨，讓在野政營分裂，然後民進黨從中獲利，國民黨絕對不能內鬥，在野陣營也要團結努力爭取勝選。