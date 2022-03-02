嘉義縣長翁章梁今正式獲得民進黨中央黨部提名，將競選連任下屆嘉義縣長，翁章梁表示，他推動「勇敢轉型、創新嘉義」，現「農工大縣、正在實現」，鄉親的支持與鼓勵，獲中央黨部提名，他一定會全力以赴，追求勝選！
翁章梁同時在臉書感謝蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全力支持嘉義的建設，感謝立委陳明文、蔡易餘和吳玉琴在中央大力協助，也感謝正副議長張明達、陳怡岳及所有議員的監督與支持，未來團隊會以最大努力及謙卑的心，爭取大家的再度肯定，全力以赴追求勝選。
嘉義縣長翁章梁今正式獲得民進黨中央黨部提名，將競選連任下屆嘉義縣長，翁章梁表示，他推動「勇敢轉型、創新嘉義」，現「農工大縣、正在實現」，鄉親的支持與鼓勵，獲中央黨部提名，他一定會全力以赴，追求勝選！
翁章梁同時在臉書感謝蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全力支持嘉義的建設，感謝立委陳明文、蔡易餘和吳玉琴在中央大力協助，也感謝正副議長張明達、陳怡岳及所有議員的監督與支持，未來團隊會以最大努力及謙卑的心，爭取大家的再度肯定，全力以赴追求勝選。
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