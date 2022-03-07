港府發言人昨（6日）表示，自香港第五波疫情爆發以來，大陸各方紛紛表達支援香港抗疫、捐贈款項和物資的意願，其中包括大陸中央有關部門、熱心省市及自治區以及大陸群眾、大陸社會團體、企業和人士等。截至目前，大陸各地捐贈的物資包括141萬劑快篩劑、30萬個口罩、1.1萬件防護衣、2200張病床以及1500萬港元（約台幣5400萬元）捐款等。

港府發言人表示，港府衷心感謝所有熱心的大陸中央部門、省市、自治區、社會團體和人士在困難時刻對香港抗疫工作的關心和支持。這充分體現了中國人民一方有難，八方支援的互助精神。

港府發言人還表示，港府會按一定原則處理捐贈物資。第一，擬捐款的團體或企業可與港府熱心社團或社會福利署認可的慈善機構聯繫。第二，如捐贈的物資是屬於港府向大陸中央政府請求提供援助的醫療物資，兩地的醫療物資保障工作小組會作出協調處理。如果不屬港府的物資清單項目，擬作捐贈的社會團體、企業或個人可自行與當地熱心社團或社會福利署認可的慈善機構直接聯繫，把捐贈物資派發給有需要的民眾。

此外，由於粵港陸路口岸正面對運輸壓力，捐贈如能盡量以航空或水路運輸途徑運到香港，將可幫助紓緩特區整體的運輸壓力。