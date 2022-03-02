新竹縣消防局勤務指揮中心小隊長郭進財的哥哥郭生元，去年9月工作時突然倒地OHCA，同事撥打119求救，在執勤員指導進行CPR按壓，4分鐘後救護員到場做電擊，郭男恢復脈搏，送醫救治後康復出院，日前在太太及弟弟陪同到光明分隊感謝救命恩人。

郭進財表示，事發當時正好是他輪值，聽到同事在指導民眾按壓CPR時，發現事故地點、患者性別、年紀、過去病史都和哥哥相同，心中浮現不祥預感，一問之下果然就是哥哥，當下趕緊和嫂嫂聯繫。

郭進財說，在指揮中心將近20年，接獲無數報案電話，第一次聽到是自己的親人，內心非常沉重，感謝指揮中心同仁線上指導民眾CPR，光明分隊同仁快速接手處置，救回哥哥性命。

郭生元說，他有糖尿病、高血壓等心血管疾病，心臟也裝有支架，倒地之前完全沒印象，住在加護病房47天後出醫院，沒有留下任何後遺症，對於自己能「活過來」，要感謝消防局同仁的協助。

郭生元的太太郭李秋蘭紅著眼眶表示，夫妻結縭40多年，從來沒有想過有一天對方會離開自己，感謝所有幫助先生的好心人，未來也會學習CPR，希望有機會也能以自己的雙手拯救別人的性命。

光明分隊代理分隊長李均祈表示，當天到場時，郭生元的老闆在幫郭按壓CPR，同仁接手後持續心外按壓並以AED監測，在電擊1次後準備進行插管時，就感受到郭脈搏的跳動。

消防局緊急救護科科長劉彥承表示，能康復出院的OHCA患者，大部分在第一時間都有旁人協助CPR，因此去年底開始陸續在各鄉鎮辦理「119行動學堂」教導民眾急救技術。

年初因為疫情一度中斷，隨著中央疫情政策的調整，3月恢復開課，分別在湖口鄉、竹東鎮以及竹北市辦理成人和嬰幼兒急救課程，相關訊息可以上新竹縣政府消防局臉書專頁查詢。