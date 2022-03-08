台中百貨業母親節檔期前哨戰3/10起搶先開打！廣三SOGO「全館感謝祭」3/10至3/15開放預購，除了滿仟送佰、銀行滿額禮等超高回饋外，今年更是與百萬人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手合作打造貓奴夢幻城！ 此外，廣三SOGO今年強打「首日限定 台中獨家」、「化妝品首四日排隊限定商品」、「買一送一 荷包激省」等主題，母親節整檔業績目標拼13.5億元，年成長7％。

廣三SOGO百貨表示，3/10全館率先舉辦VIP預購會（樂天購物同步販售），祭出全館滿3千送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；化妝品滿2仟送400點Smart Card點數或200元、3/10~3/24化妝品滿萬再加送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；大家電、名品、珠寶滿5千送1000點Smart Card點數或500元廣三SOGO商品禮券。

黃上駕到！廣三SOGO邀請超高人氣Q萌可愛的黃阿瑪與他的後宮們一同歡慶！廣三SOGO特別推出「黃阿瑪召集令。週週卡友禮」，3/10起持廣三SOGO APP會員單筆999，即可兌換「阿瑪獻禮金-100元廣三SOGO商品禮券」；3/16起每週不間斷推出「阿瑪駕到！保溫瓶」、「萬民寵愛兩用防水墊」、「阿瑪有賞袋中袋」，讓黃阿瑪及後宮們陪伴粉絲度過生活的點點滴滴！

廣三SOGO全館感謝祭3/10至4/5全館消費滿3,000送300（部分櫃位除外），名品珠寶及大家電單樓層滿5000送500，化妝品單筆2,000送200，3/10至3/24化妝品滿1萬再加送300；4/6至4/14全館單筆滿1000，一般紅利點數3倍送！

廣三SOGO表示，全館感謝祭今年強打「首日限定 台中獨家」、「化妝品首四日排隊限定商品」、「買一送一 荷包激省」等主題，集合各大品牌，優惠下殺不手軟；此外，活動期間內持Smart Card全館單筆滿仟，即可抽價值39,800元的「愛舒服小沙發」乙台，消費再搭配指定銀行刷卡還有滿額禮！

此外，廣三SOGO化妝品為搶攻母親節前的業績，推出萬件獨家優惠組，最低下殺2.6折起，3/10~3/24滿萬再加碼送300；3/10起，各樓層也祭出3-5％回饋衝買氣，預估整檔業績目標13.5億元，年成長7％，期待衝刺上半年度業績目標。