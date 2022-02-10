針對遠東SOGO高雄店將進行業務轉型，部分樓層調整經營模式，所以高雄店單店將依勞基法規定程序精簡28名員工，而資遣條件優於勞基法相關規定。高雄市勞工局表示，確實於1月底有收到解僱計畫書，且人數涉及到大量解僱勞工保護法，會督促事業單位跟勞工進行協商。

遠東SOGO高雄店將進行轉型，部分樓層進行調整，會依勞基法規定程序精簡28名員工，資遣條件優於勞基法相關規定。高雄市勞工局表示，確實於1月底過年前有收到解僱計畫書，內容記載計畫和期程都符合法令。

至於是否人數達大量解僱？高雄市勞工局主任秘書皮忠謀表示，該計劃書由高雄分公司提出，高雄店可能精簡人數確實有涉及到大量解僱勞工保護法，因此會督促事業單位跟勞工就解雇條件給付等進行協商，不能低於勞動基準法標準，更希望能優於法規。主任秘書皮忠謀也說，因計畫書和實際解雇人數不一定會相同，得依照事業單位。