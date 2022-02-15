電信三雄公布元月營收，中華電以單月每股獲利0.41元順利拿下獲利王，台灣大、遠傳則分別為0.33元、0.24元。

中華電(2412)1月合併自結營業營收為174.2億元，較去年同期成長1.7%，動能包括核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加且月租型ARPU上升，帶動行動服務營收持續成長，手機及商品銷售成長使整體銷貨收入增加，數據網路營收與寬頻接取營收亦持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長，歸屬於母公司業主之淨利為31.6億元、年成長2.2%，稅後EPS為0.41元，與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至1月底止，光世代寬頻用戶數為369.5萬戶，其中100Mbps以上客戶達202.0萬戶，300Mbps以上客戶達65.9萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.0萬戶，行動通信總客戶數達1192.1萬戶。

台灣大(3045)1月自結合併營收141.3億元，EBITDA為28.8億元，營業利益14.4億元，稅後淨利9.4億元，稅後EPS為0.33元。財務長兼發言人俞若奚表示，1月份合併營收年增13%，除電子商務營收年增28%外，行動服務營收年增2%，同時，固網營收受惠數據服務及ICT相關銷售增加亦成長10%。行動業務方面，mo幣多、Disney+、好速成?三大獨門方案申辦動能持續，有助提升智慧型手機月租用戶APRU，並已連續8個月年成長。

獲利方面，台灣大1月5G、電商、家用寬頻三大成長引擎維持高速運轉，帶動獲利提升，電信業務EBITDA年增7%尤為亮眼，主因營收成長動能佳，客戶取得成本等費用控制得宜，推升合併EBITDA年增6%，營業利益、稅後淨利亦分別交出年增9%與8%的佳績。

遠傳(4904)1月遠傳合併總營收為新台幣80.41億元，受惠於春節前銷售旺季帶動手機熱賣、吸引用戶升級5G，再加上資通訊業務持續成長和遠傳friDay購物等新經濟營收挹注，年成長率達8.4%。合併EBITDA為25.30億元，年成長率高達11.9%，稅後淨利為7.67億元，單月稅後EPS為0.24元，年成長率高達27.3%。

遠傳1月月租型用戶數、總用戶數均呈正成長，客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User ARPU)持續領先同業，連續11個月正成長。