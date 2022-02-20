高雄市20多歲確診男子案19732日前到台南訪友造成10人遭居家隔離，除先前的父子檔陸續發病確診外，20日再傳1例陰轉陽。台南市政府衛生局指出，新增的20多歲歸仁區女性案20101，為高雄市個案19732的接觸者，也是本市個案19862、19949的同住家人，個案Ct值14.7，因2月12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性；15日出現呼吸困難症狀、採檢陰性，19日晚間出現發燒、流鼻水、咳嗽、胸痛症狀，再次安排採檢後陽性確診。

衛生局說，案20101接觸高雄市個案19732後，14日被匡列進行居家隔離前，曾於台南市BB YOUR LOVE西華店、全聯福利中心歸仁忠孝北店、歸仁區南一排骨、大盤大五金百貨食品大賣場、7-11紅瓦厝、歸仁豐生門市、富林漢堡歸南店等地點，已匡列23人，並完成清消作業。

如果市民於2月12日至14日與確診個案有相同足跡，請於20日下午3時至5時、21日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分攜帶身分證至歸仁區衛生所領取居家快篩試劑，並加強自我健康監測。