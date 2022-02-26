宜蘭個案跑遍百貨！北市曝足跡：遠百信義A13、新光三越A11、南西店 20:282022/02/26 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布案20486足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣今新增1例本土個案，案20486為20多歲的男性，是宜蘭市聚德家豐味鍋物的備料員工。台北市衛生局公布其足跡，2月24日前往新光三越A11、遠百信義A13、新光三越南西店。 衛生局說明，案20486於2月24日傍晚有咳嗽、喉嚨痛症狀，25日至醫院採檢陽性確診，2月24日下午前往北市百貨購物，衛生局目前皆已通知百貨清消。 父子檔確診！北市爆最新足跡 去過SOGO忠孝館 桃園市連4天零確診破蛋 一家3口確診足跡曝光 #新冠肺炎 #台灣 #2月 #24 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭＋1！火鍋店男同事也染疫 Ct值僅14足跡曝光 15:202022/02/26 生活 臺中今＋1！ 確診外籍驗船師足跡曝光 15:172022/02/26 生活 228連假 百貨、超市促銷搶客 04:102022/02/26 產業．科技 本土再現不明感染源 台中驗船師、桃園一家三口染疫 14:062022/02/26 生活 北市內湖樂活夜櫻季 保大設機動派出所贈暖暖包 20:062022/02/26 寶島 壽險2月淨值恐續掉逾千億 04:102022/02/26 金融．稅務 陸昨新增本土確診93例 廣東占30例 台灣輸入1例確診、2例無症狀 10:032022/02/26 兩岸 天氣變化快！ 明最凍14度2地區有雨 下周冷空氣接力襲台 21:282022/02/26 生活 時論廣場》台灣別逼北京攤牌（胡勇） 17:582022/02/26 時論廣場 連假多＋打房奏效 2月中古屋交易量縮 04:102022/02/26 產業．科技 確診驗船師至台中港船上工作 港區尚未接獲清消通知 15:482022/02/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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