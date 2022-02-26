宜蘭縣今新增1例本土個案，案20486為20多歲的男性，是宜蘭市聚德家豐味鍋物的備料員工。台北市衛生局公布其足跡，2月24日前往新光三越A11、遠百信義A13、新光三越南西店。

衛生局說明，案20486於2月24日傍晚有咳嗽、喉嚨痛症狀，25日至醫院採檢陽性確診，2月24日下午前往北市百貨購物，衛生局目前皆已通知百貨清消。