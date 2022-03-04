儘管Omicron病毒的經濟衝擊較為緩和，中華經濟研究院4日發布的2月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）續跌2.3個百分點至51.6，連續第3個月走低。隨著本土疫情趨緩，本月NMI「未來六個月展望指數」回升6.5個百分點至59.5。

中華經濟研究院長張傳章指出，疫情趨緩讓邊境管制有鬆綁的可能，即使前期先以國際商務客優先，旅遊業、百貨業對未來景氣已表達樂觀，帶動未來六個月展望指數大幅上升。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙分析，2月台灣NMI續跌，部分導因於2月農曆春節、228假期工作天數較少之故，未經季節調整的商業活動與新增訂單（新增簽約客戶或業務）指數，同步中斷連續7個月的擴張轉為緊縮，二項指數分別下跌7.3與4.5個百分點至45.9與47.5。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，入境防疫檢疫估計會愈來愈放寬，NMI八大產業的住宿餐飲業會直接受惠，「今年會是個不錯的年！」