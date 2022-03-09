大陸股市9日收低，上證指數跌1.1％，連跌6日，3,200點失而復得。兩市成交合計增至約人民幣（下同）1.16兆元。

上證指數最多升27點或0.85％，高見3,321點後賣壓增多轉跌，低見3,147點，挫145點或4.43％，全日收報3,256點，跌37點或1.13％，成交5,198.33億元。

深成指先升後跌，高見12,337點，升93點或0.76％，其後賣盤湧現，最多挫646點或5.28％，低見11,598點，全日收報12,107點，跌137點或1.12％，成交6,419.27億元。

滬深300指數報4,226點，跌39點或0.92％；創業板指數報2,566點，跌16點或0.63％。

各類股普遍走低，石油股挫3％；金融、有色金屬股跌逾2％；房地產、化工股跌逾1％；鋼鐵、水泥股偏弱；煤炭股升逾1％。

大陸國家統計局9日公布，2月全國消費者物價指數（CPI）年升0.9％，符預期；生產者物價指數（PPI）上漲8.8％，遜預期。