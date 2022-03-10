滬指開盤漲55點 深成指漲314點 11:232022/03/10 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市10日早段上漲，上證指數重上3,300點。 香港信報報導，上證指數開盤漲55點後，最多升62點，高見3,318點。深成指開盤漲314點，最多升343點，高見12,450點。 滬深300指數報4,322點，升96點，漲幅為2.27％，創業板指數報2,647點，升80點，漲幅為2.16％。 3月物價續飆 外食費創13年最大漲幅 滬鎳連3漲停 倫鎳8日交易全作廢 LME要設漲跌幅限制 #開盤 #上證指數 #高見 #漲幅 #深成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夜期開盤 滬鎳多檔合約跌停 22:342022/03/09 財經 A股三大指數午盤收跌約2％ 創業板指跌破2,600點 11:542022/03/08 財經 《期貨》3月台指期開盤站回萬七 大漲352點 08:582022/03/10 財經 熱門股－中鴻 量價得宜多頭續攻 04:102022/03/08 證券．權證 新興市場教父 看多陸股、黃金 04:102022/03/10 產業特刊 新台幣開盤升0.2分 為28.36元 09:452022/03/09 財經 人民幣中間價震盪加大 瑞銀：仍有貶值空間 11:522022/03/08 財經 6連跌！滬指收低1.1％ 3,200關失而復得 16:432022/03/09 財經 《期貨》3月台指期開盤大漲183點 金融期及電子期齊開高 08:582022/03/09 財經 美英禁俄國石油 再生能源受關注太陽能股價齊揚 15:212022/03/09 財經 陸藥企獲輝瑞新冠口服藥營運權：對近期業績無重大影響 21:132022/03/09 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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