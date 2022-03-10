大陸股市10日早段上漲，上證指數重上3,300點。

香港信報報導，上證指數開盤漲55點後，最多升62點，高見3,318點。深成指開盤漲314點，最多升343點，高見12,450點。

滬深300指數報4,322點，升96點，漲幅為2.27％，創業板指數報2,647點，升80點，漲幅為2.16％。

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