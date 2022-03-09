俄烏戰火造成油價飆高，世界銀行官員8日指出，高油價將讓大陸、印尼、南非和土耳其等依賴石油進口的開發中國家，經濟成長整整減少1個百分點。

世銀的公平成長、金融與制度副總裁吉爾（Indermit Gill）表示，新興市場自新冠肺炎疫情復甦的腳步已經落後，又面臨從債務到通膨一系列不確定性，俄烏大戰又進一步打擊經濟成長。

吉爾指出，戰爭讓不確定性擴大至全球，並加劇衝擊性，傷害全球最脆弱地區中最易受創的民眾。然而現在談論俄烏衝突對全球經濟展望的影響程度還太早。

吉爾預測，如果油價上漲10％並維持數年，恐讓倚重商品進口的開發中國家經濟成長減少0.1個百分點。

西方制裁俄羅斯引發石油供給中斷憂慮，油價在過去6個月翻漲逾一倍。吉爾表示，如果情況持續，油價可能將大陸、印尼、南非和土耳其等石油進口國的經濟成長率削去1個百分點。

在俄烏交戰之前，南非2022年和2023年經濟估計成長2％，土耳其預期擴張2％至3％，大陸和印尼預期成長5％。

俄羅斯是能源和金屬的主要出口國，天然氣產量占全球四分之一、煤產量占18％、鉑金產量占14％，石油產量占11％。俄國對上述商品的供應銳減，將重創營建、石化和運輸產業。

此外，部分開發中經濟體依賴俄羅斯與烏克蘭供應糧食，多個歐洲、中亞、中東和非洲經濟體逾75％的小麥自俄烏進口。這些國家格外容易受到俄烏生產或運輸中斷衝擊。對低收入國家而言，糧食供應中斷加上價格飛漲，將加重饑荒和糧食不安全。

俄烏衝突已造成金融市場劇烈震盪，全球主要股市和匯市出現拋售潮。投資人趨避風險恐導致資本自新興市場出逃，引發貨幣貶值，股市大跌。