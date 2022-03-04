中央流行疫情指揮中心今日公布3名境外移入病例改判本土，為北市某防疫旅館群聚案，經調查，疑似因電梯沒確實分流，北市案20110為20多歲女性， 2月13日自中國入境，在居檢第5天（2月18日）出現發燒症狀，2月19日返家居檢前採檢PCR陽性確診，Ct值24。

北市防疫旅館同樓層出現4例確診個案，經病毒基因定序確定感染同一病毒株，均為Omicron BA.2，衛生局表示，案19934、20016和20256在2月12日至16日分別於香港、越南、日本入境，2月17至22日旅館檢疫期間採檢確診；研判因4名確診案皆為同樓層同時期入住相鄰房間，疑似旅館內群聚感染，北市衛生局接獲通知立即啟動調查。

衛生局指出，在2月25日已將該樓層旅客全數移置，整層清空，相關場域皆完成環境清消；旅館員工10名已採檢皆陰性；同樓層、上下同號房、同時段採檢的旅客共13人，11人陰性，1人警政協尋，1人已採檢待報告。

此外，衛生局表示，在2月26日也安排感管及空調專家現場實地查核，因確診者基因定序結果4名皆相同，中央今日將案20016、20110、20256由境外移入改列本土病例，北市為確保旅館防疫安全，已請旅館整棟消毒，經複查後始得收客。