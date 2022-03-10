俄烏戰爭衝擊全球產業，電源供應器廠台達電(2308)及達方(8163)、陶瓷元件及天線廠詠業(6792)、電池模組廠AES-KY(6781)、散熱廠雙鴻(3324)均表示，訂單未受戰爭影響，雖然原物料期貨價格飆漲，但整體現貨市場價格相對穩定，今年營運將較去年成長展望不變，今天股價聯袂走高。

俄羅斯及烏克蘭戰事不僅導致俄羅斯及烏克蘭原有的產品供給中斷，歐洲及美國大規模制裁俄羅斯，亦引發油價及銅、鋁、鎳等金屬原物料期貨價格飆漲，不過，相較於金屬原物料期貨價格波動劇烈，現貨價格相對平穩，且歷經去年銅等金屬價格飆漲，國內廠商在今年產品報價中普遍以較高的價格調漲，短期價格波動對公司營運衝擊不大，搭配IC缺料問題已逐漸紓解，台達電、達方、詠業、AES-KY、雙鴻經評估後多認為，目前戰爭對公司營運沒有太多影響。

受到農曆年長假影響，台達電2月合併營收為256.2億元，月減2%，年增26%，累計前2月合併營收為518.9億元，年增14%。

台達電表示，短期戰爭對公司營運沒有影響，今年營運展望不變。

台達電董事長海英俊在日前法說會表示，今年各業務動能都還不錯，沒有看到會衰退的，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長。

輕量型電動載具需求暢旺，且中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域出貨持續放量AES-KY自結2月合併營收為12.01億元，年增23.14%，創下單月歷史新高，累計前2月合併營收為22.92億元，年增34.05%，亦是歷年同期新高。

AES-KY表示，公司電動自行車產品客戶以高價產品為主，且海運未經過戰爭區域，資料庫中心BBU客戶訂單亦未受影響，整體來看，今年業績展望不變。

達方前2月合併營收為46.62億元，年增22.39%；雖然2022年第1季受工作天數較少及傳統淡季影響，但各產品線在缺料緩解與市場需求殷切下，達方正向樂觀看待第1季營運表現。

達方董事長蘇開建表示，今年整體策略著重在內部綜效整合，包括綠能、零組件及鍵盤佈局持續發展，預估今年綠能產品占公司營收比重可望達40%，全年營收及獲利朝雙成長方向進行，今年還是不錯的一年。

受惠於元件、模組及系統產品同步成長，詠業前2月合併營收為2.81億元，年增15.93%。

近期俄羅斯跟烏克蘭戰事造成原物料飆漲，詠業董事長蘇開建表示，詠業有自己的材料配方，材料成本佔比較低，原物料價格飆漲影響相對較小。

詠業總經理李瑞榮表示，今年外在環境挑戰蠻大的，疫情、IC缺料、原物料供貨問題、海運空運及通貨膨脹等，但仍然有信心持續公司穩定成長及獲利，今年3個產品線都會有兩位數成長，其中又以模組及系統成長比率較高，毛利率可望維持在40%水準。

儘管因2月工作天數較少，雙鴻2月合併營收為9.65億元，月減35%，但年增11.97%，為歷年同月新高，累計1到2月合併營收為24.5億元，年增11.21%；渡過2月營運谷底後，雙鴻預估，3月起營收將回到1月水準，今年第1季營運可望優於去年同期，挑戰歷年同期新高。

雙鴻表示，雖然近期有俄烏戰事衝擊，但整體營運未受影響，可望逐季成長，全年展望未變。