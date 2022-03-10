全家(5903)2月合併營收為62.5億元，月減15.38%，全家積極布局FamiSuper選品超市店，瞄準居家簡單煮的需求商機，2月於台北、新竹、台南展店，目標今年開出至少15家店。
受到新冠疫情於年前升溫，春節期間返鄉與出遊人潮銳減，加上今年2月連續下雨天數創下紀錄，過年連假也是低溫多雨，全家2月合併營收為62.5億元，月減15.38%，年減5.52%，累計前2月合併營收為136.26億元，年減0.23%。
全家表示，雖受部分因素干擾，但差異化的鮮食品類仍成長，年節開運鮮食系列的話題操作，有效帶動主食銷售；年後對應瘦身需求，健康志向系列的蛋白纖食餐，推升輕食成長；與人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇合作聯名三款韓式大飯糰，上市後更掀起網友搶購開箱潮，上架隨即秒殺，也帶動整體飯糰業績向上。
截至111年2月28日止，全家便利商店總店舖數達4000家。
展望3月，全家表示，天氣漸暖，具有春天氛圍的應景鮮食新品將陸續上市，並因應三月底會員點數到期推出多元的兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收的動能。
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