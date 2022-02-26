台中傳確診案例 中市府下午3點說明 14:242022/02/26 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市政府下午3點，將開防疫記者會。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市26日驚傳有外國人確診，Ct值約在23左右，台中市政府指出，市長盧秀燕將於今天下午3點，在市府親自開防疫記者會一一說明，並於臉書粉專直播。 全國最多 新北黃金資收站達343處 迎228連假車潮 蘇花改隧道區間測速26日正式啟用 #確診 #說明 #中市府 #26日 #驚傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苓雅區公所清消暫停洽公 高市府：並無確診個案 15:162022/02/25 生活 新增十餘起新冠確診 東莞部分地區調為高風險 04:102022/02/26 全球財經 桃園市連4天零確診破蛋 一家3口確診足跡曝光 15:012022/02/26 生活 北市檢疫所護理師確診 曾參加國考 04:102022/02/25 生活新聞 香港確診破萬 1成在港歐洲人逃離 04:102022/02/26 產業財經 疫情逐漸趨緩 高市放寬校園防疫規定 15:372022/02/25 生活 臺中今＋1！ 確診外籍驗船師足跡曝光 15:172022/02/26 生活 碩鼎下營掩場案 地方爭取提高回饋金 14:282022/02/26 寶島 囤房稅寬限期 建築業建議5年 04:102022/02/26 地方新聞 本土再現不明感染源 台中驗船師、桃園一家三口染疫 14:062022/02/26 生活 台中市府斥資逾億打造 外埔國中新校舍落成啟用 14:262022/02/26 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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