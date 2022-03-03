中市驚傳女大生砍傷女室友後，輕生身亡憾事！該大學對此事件回應表示，校方對學生傳出自縊事件，感到悲慟與不捨，接獲訊息後立即積極展開關懷、調查與後續協助。
校方表示，已積極協助其中1名外籍學生的家長來台等事宜，並安排後續學生班級、境外生等小團體輔導，並呼籲要珍惜生命，若遇困難一定要勇敢求救，一定能度過難關。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
中市驚傳女大生砍傷女室友後，輕生身亡憾事！該大學對此事件回應表示，校方對學生傳出自縊事件，感到悲慟與不捨，接獲訊息後立即積極展開關懷、調查與後續協助。
校方表示，已積極協助其中1名外籍學生的家長來台等事宜，並安排後續學生班級、境外生等小團體輔導，並呼籲要珍惜生命，若遇困難一定要勇敢求救，一定能度過難關。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。