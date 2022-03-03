中市驚傳女大生砍傷女室友後，輕生身亡憾事！該大學對此事件回應表示，校方對學生傳出自縊事件，感到悲慟與不捨，接獲訊息後立即積極展開關懷、調查與後續協助。

校方表示，已積極協助其中1名外籍學生的家長來台等事宜，並安排後續學生班級、境外生等小團體輔導，並呼籲要珍惜生命，若遇困難一定要勇敢求救，一定能度過難關。

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