美國商會8日最新公布的2022年度「中國商業環境調查報告」顯示，由於監管不確定性上升，對市場准入的悲觀情緒以及經濟成長擔憂，部分在大陸的美國企業對於擴大投資抱持疑慮。

綜合外媒報導，據美國商會報告指出，該項調查是在2021年10月至11月期間進行，在353位受訪者中，約有40％的受訪者將監管環境視為在大陸經商的悲觀因素之一，此一數據比一年前提高了16個百分點。同時，有超過三分之一的受訪者表示，由於政策不確定性，他們將降低投資。

另外，不到一半的受訪企業對政府承諾在未來三年進一步向外資開放市場抱有信心，低於此前一年的61％。

報告表示，中國的監管和政策環境仍然是業績的一項障礙，並給投資決策帶來不確定性。此外，有超過80％的受訪企業表示，提高監管環境的透明度、可預測性和公平性將鼓勵更多投資，而65％的受訪者建議限制使用會產生壁壘的產業政策。

針對美國商會的報告內容，大陸外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上表示，中美經貿關係的本質是互利共贏的，美國企業在大陸獲取了豐厚利潤，同時也為大陸經濟發展作出了貢獻。希望美國政府秉持開放包容、互利共贏的理念，停止對大陸企業的無理設限和打壓，為中美經貿合作健康發展營造有利條件。