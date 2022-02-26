新北市今新增1例（案20456），是居隔採檢陽性個案，家住板橋，13日至17日、20日、22至24日曾至板橋錢興涮涮鍋、13至17日、19至25日曾至板橋幸福早餐屋、18日曾至板橋WORLD GYM府中店、24日曾至蝦皮店到店板橋國光店、板橋大家發食品原料廣場、板橋Oneway啟動模式、MAN男的造型館板橋四維店。

新北市衛生局說明，案20456是30多歲男性，已接種2劑疫苗，擔任涮涮鍋店員工，17日出現喉嚨痛症狀，25日因確診（案20397）曾於17日到店內消費，遭匡列居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值24.1，收治專責病房隔離治療。匡列個案接觸者229人、居家隔離12人，均已安排採檢。

案20397是昨公布的60多歲男性，已接種3劑疫苗，為北市確診案20396的家人，2／24遭匡列接觸者居家隔離，經採檢PCR為陽性，Ct值20.1，收治專責病房隔離治療。

衛生局公布外縣市確診個案20486的足跡，24日曾至板橋XO SHABU SHABU。