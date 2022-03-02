Global Mall板橋車站「京都勝牛」，今起（2日）慶開幕首五日推限定套餐，原價1130元，優惠價999元。（Global Mall提供）

農曆年雖然已經結束，但百貨公司的改裝仍然停不了， Global Mall就公布，春季改裝預計引進近30個新櫃，三月初將由Global Mall板橋車站打頭陣，五大新櫃包括今日（2日）開幕的「京都勝牛」新北首店、昨（1日）已登場的「二吉軒豆乳」、「米特才藝中心」，以及5日開幕的「EVERLAST+NCAA」、12日開幕的「POYA寶雅」率先登場，緊接而來的還有4月初的「咖哩樹」、「龜記茗品」加入，為板橋車站的通勤族及周邊居民帶來新鮮感。

Global Mall同步在3月加碼會員三大好康，三大車站店包括板橋車站、南港車站及新左營車站，7日至31日期間、周一到周四會員單筆消費滿300元，即享限量點數三倍送，另31日前加入新會員，即可獲得專屬100元電子商品禮券，而「呼朋引伴搶點數」活動期間，既有會員推薦新會員申辦成功、且輸入推薦碼，推薦之會員可獲50點點數，新會員則可獲得100點點數，消費可使用點數折抵，正好使用來嚐鮮。

「二吉軒豆乳」首度進軍新北，即日起於Global Mall板橋車站登場。（Global Mall提供）

「CHOCOBear巧克熊環島餐車」即日起至3月5日每天下午4點至晚上8點，快閃Global Mall新北中和1樓戶外廣場。（Global Mall提供）