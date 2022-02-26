宜蘭縣今天（26日）新增一確診個案，累積縣內確診數達107人，新增的案20486是昨天確診的案20395同事，案20486號為20多歲男性，案20486在2月25日因有呼吸道症狀自行用快篩試劑篩檢，結果為陽性，再由衛生單位進一步做PCR採檢，為陽性確診，Ct值14。

衛生局表示，昨天確診的案20395是聚德家豐味鍋物的行政人員，今天新增的案20486是年約20多歲的男性，是該火鍋店的備料員工，因案20486與案20395在2月22日討論業務因而染疫。

衛生局指出，該火鍋店1樓是用餐區，2樓是備料區，案20486與顧客接觸沒有很密切，但在店內還是會經過用餐區，衛生局已經通知足跡重疊的民眾到社區篩檢站篩檢。

有關案20486足跡，衛生局公布如下：2月21日10時至15時30分在聚德家豐味鍋物（宜蘭市農權路三段98號）；2月21日18時至20時在炙燒牛排-羅東中山店（羅東鎮中山路二段337號）；2月22日10時至20時在聚德家豐味鍋物（宜蘭市農權路三段98號）；2月23日12時15分至12時25分在肯德基KFC-羅東興東餐廳（羅東鎮興東路90號）；2月23日19時至19時10分在大進文具用品社（五結鄉二結路47號）；2月23日20時7分至20時20分在7-ELEVEN杰昇門市（五結鄉二結路107號1樓）；2月24日12時28分至12時35分在7-ELEVEN員泰門市（宜蘭市泰山路33之3號）；2月25日10時52分至11時在7-ELEVEN萬鴻門市（員山鄉員山路一段303號）；2月25日15時56分至16時10分在7-ELEVEN佳怡門市（員山鄉員山路一段186號）。