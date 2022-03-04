智伸科技因汽車業客戶車用晶片短缺問題緩解，電子、醫療及運動等產業新訂單挹注，對第一季營運審慎樂觀。不過4日公布2月合併營收近6.27億元，年減7.19％：前兩月合併營收15.35億元，年增6.63％。智伸科表示，2月因農曆春節長假、工作天數較少，部份訂單遞延出貨影響，才會出現2月營收衰退。

智伸科表示，汽車事業部占智伸科整體營收比重約五成，受部份客戶春節長假，工作天數較少，拉貨較緩影響，加上歐洲部分車廠晶片缺料問題而進行產能調整，部分訂單遞延出貨，還好電子事業部因5G、AIoT、數位化轉型等趨勢，帶動旗下工業級固態硬碟相關零組件出貨暢旺，醫療事業部新產品加入量產的助攻，智伸科2月營收守穩6億元以上水準。

智伸科表示，農曆年後，主要客戶拉貨力道逐步提升，將有助智伸科第一季營運保持良好表現。

智伸科指出，汽車事業部穩健發展外，疫情帶來遠距經濟效益，雲端服務迅速成為企業及個人備份和保存數據的最流行方法，加上像巨量資料、醫療影像擷取、數位監控等新興服務，皆需龐大資料儲存空間，帶動固態硬碟的需求持續提升。

智伸科指出，根據Future Market Insights研究報告指出，全球固態硬碟市場規模將以年複合成長率11.2％增長，2029年可達808.73億美元，有望帶動智伸科電子事業部客戶因其產業趨勢明確而加大備貨力道，智伸科持續鎖定高附加價值及高技術門檻之產品，與主要客戶密切開發，是智伸科營收注入新一波活水。

智伸科表示，智伸科對2022年第一季維持審慎樂觀看法，不僅謹慎因應大環境變化所帶來不可控的風險，業務拓展也不留餘力。電子、醫療、運動等各事業部客戶需求大幅提高，幫助智伸科保持良好訂單能見度；另一方面，看好新能源車發展商機，汽車事業部也積極與主要客戶開發各系統相關零組件新產品。

智伸科強調，依TrendForce研究指出，2021年全球新能源汽車銷量647.3萬輛，年成長率高達122％。全球節能減碳潮流，推進汽車產業皆朝向環保節能、電動化、智能化發展趨勢不變，預期2022年全球新能源汽車總量將突破1000萬輛，創造電動車相關供應商良好業務擴展空間，智伸科期待隨新能源車產品的滲透率提升，持續奠定未來營運穩健成長的基礎。