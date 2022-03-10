台亞（2340）受感測元件產業淡季、2月工作天數減少影響，2月營收降至3.09億元，月減39.76％、年減29.73％，呈年、月雙減情況，累計台亞前二月營收8.22億元，年減21.61％，台亞高層也密切注意俄烏衝突對產業的衝擊。

台亞表示，第一季向來是感測半導體元件的淡季，再加上2月適逢農曆新年，上班天數減少而導致影響營收表現。

台亞也指出，面對俄烏戰爭對原物料的短缺與漲價衝擊，目前公司仍持謹慎保守態度以面對市場與大環境的劇烈變化，這種不利產業出貨的情況可能要持續數月。

台亞日前公布財報，全年每股盈餘2.11元，創二十三年以來新高紀錄，毛利率以32.18％創下歷史新高，營益率則以16.45％，寫下歷史次高，為僅次於2006年的紀錄，其中第四季獲利因營收進入淡季，加上提列損失，致第四季獲利呈現年、季雙減，全年獲利仍年增44.17％。

而台亞轉投資的積亞半導體在投資進度上也有新進展，積亞半導體將砸下30億元進入新竹科學園區，預計沿用台亞的廠房，30億元將分二年全數投資在生產設備上，預計明年初開始送樣給客戶。根據積亞半導體申請的文件，主要產品為碳化矽功率元件（MOSFET,SBD on SiC）跟矽基功率元件（MOSFET,FRED on Si）。

台亞董事會決議6月23日召開股東常會，預計通過去年度決算表冊及盈餘分配案。台亞預期，大部分該提列損失去年已提列，財務包袱減輕，2022年營收、獲利可望持續成長。