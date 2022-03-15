英特爾（Intel）今天宣布，斥資超過330億歐元（約新台幣1.03兆元），投資歐盟半導體研發及製造，投資範圍橫跨法國、德國、愛爾蘭、義大利、波蘭及西班牙。

英特爾表示，將在德國薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）的首府馬德堡（Magdeburg）開發兩座半導體晶圓廠，預計在2023年上半年開始動工，並於2027年獲得歐盟委員會批准後上線生產。

英特爾指出，德國新工廠初期將使用英特爾的埃米（即0.1奈米）世代電晶體技術提供晶片，最初投資金額170億歐元，過程將創造7000個營造業工作機會，英特爾亦將提供3000個常態性高科技工作機會，並在供應商和合作夥伴中創造數萬個額外的工作機會。

英特爾也將持續愛爾蘭Leixlip的擴建計畫，投入額外的120億歐元，將製造空間擴大一倍，以將Intel 4製程技術導入歐洲，並擴大代工服務。這擴建計畫完成後，英特爾在愛爾蘭的總投資將超過300億歐元。

此外，英特爾和義大利正積極促成一座先進的後端製造工廠。這工廠潛在投資金額達45億歐元，預計2025年至2027年間開始營運，提供約1500個工作機會，以及在供應商和合作夥伴中創造3500個工作機會。

英特爾還計劃在法國薩克雷高原附近新建一座歐洲研發中心，預計2024年底可提供450個工作機會。英特爾表示，法國將成為英特爾的高效能運算和人工智慧設計能力的歐洲總部。

英特爾並計劃在法國建立歐洲代工設計中心，為法國、歐洲和世界各地的產業夥伴和客戶提供設計服務和設計資料。

在波蘭的格但斯克（Gdansk），英特爾計劃將實驗室空間擴增50%，著重開發深度神經網路、音訊、繪圖、資料中心和雲端運算領域的解決方案。擴建工程預計於2023年完成。

英特爾表示，過去10年中與西班牙的巴塞隆納超級運算中心合作開發exascale架構，目前正在為未來10年開發zettascale架構，雙方計劃在巴塞隆納建立聯合實驗室，以推進運算能力。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）說，這次投資對英特爾和歐洲都是非常重要的一步。歐盟晶片法案將授權私有企業和政府共同合作，大幅提升歐洲在半導體領域的地位。（編輯：楊蘭軒）1110315