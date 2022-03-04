曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝。（圖／取自鄭宏輝臉書）

曾連任5屆新竹市議員的行政院顧問鄭宏輝，有意角逐新竹市長，近期更開啟「十萬戶百萬步計畫」，親自走訪新竹大街小巷，站到第一線與在地鄉親互動。鄭表示，人跟人的溝通本就必須面對面，當看到、聽到、理解到彼此，就是最好的開始。鄭的掃街照刊出後，吸引不少新竹網友留言直呼「好感動」。

鄭宏輝日前宣布啟動「十萬戶百萬步計畫」，強調要透過「面對面」的方式，爭取新竹在地鄉親的支持。鄭昨日（3）在臉書發文表示：「當你回到所有事情的根本，你自然就會找到答案。」

鄭宏輝強調，人跟人的溝通，原本就是必須面對面、說說話、互動一下，互相就能看到、聽到、理解到彼此。願意聽你說、願意跟你說，就是最好的開始。並喊話：「就這樣開始吧！升級新竹面對面，讓我們繼續走下去！」

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「好感動」、「被感動了」、「加油輝哥」、「好想巧遇輝哥喔」、「輝哥讚啦」、「加油宏輝哥！10萬戶百萬步計畫圓滿成功！打開新竹升級新竹，大新竹會更好」、「輝哥就是接地氣」、「挺宏輝，我+1」、「加油宏輝，10萬戶百萬步這計畫也許是吃力不討好很辛苦，但有機會能讓自己的家鄉變得更好，去選擇直接面對群眾，光是這點就讓人佩服了」。