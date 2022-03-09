台灣共享汽機車第一品牌iRent，自2014年率先推出可以行動通訊裝置進行租還車的「全新24小時無人式自助租車服務」，從開創國內共享移動市場以來，便堅持從「顧客為核心」角度出發，陸續推出各項領先業界的創新服務，滿足民眾生活中的大小移動需求。共享汽機車的服務規模也從創始初期12輛車、二個據點，逐步成長至今日超過1萬輛車、1,700多個租車點。遍布全台各縣市的綿密服務網與大眾運輸串聯，包含台鐵、高鐵、機場、捷運、客運及公車站等重要的交通樞紐，填補轉乘縫隙，完成民眾移動的最後一哩路，讓民眾無論去到哪，隨時隨地皆能享受iRent便利即時的服務，與政府一同勾勒智慧移動城市的新願景。在共享移動的發展浪潮下，iRent宣布於今年初會員人數正式突破百萬人里程碑。

營運iRent的和泰集團和雲行動服務公司表示，在百萬會員的見證下，iRent締造了許多領導市場的里程碑，例如服務總趟次超過1,100萬趟，累積行駛3.3億公里，相當於台灣環島30萬圈。

和雲董事長謝富來指出，iRent的出現不僅對智慧移動市場帶來許多創新服務，在環境貢獻上也持續帶來影響。例如在車輛上使用油電混合動力車、全車系一級能源車及電動機車等環保車款，至今所累積綠能里程的減碳量相當於65萬棵樹一年的吸碳量，與和泰集團「一車一樹」的永續環境發展目標相呼應，共同打造低碳新世界。在都會空間方面，iRent共享汽車用車時間為一般自用小客車的4.4倍，更高的使用效率讓全台iRent車輛在一天當中，和自用車停放相比，可節省1,500格停車位，使得大眾停車空間更能有效利用。

iRent會員數在今年農曆年後正式突破百萬人大關，以六都占比最高，但在過去一年中，六都以外縣市的會員成長比率皆超過八成，iRent會員在全台的368個鄉鎮覆蓋率接近100％。在2021年每5.2秒就有一個人租用iRent，加上各縣市快速成長的用戶數量與高覆蓋率，說明使用iRent已然成為全台趨勢。

和雲分析iRent會員的背景特質與用車行為，發現許多有趣發現，例如iRent雖然相當受到七、八年級後的喜愛（占比超越79％），但在2021年四、五年級生的會員成長比率高達58％，顯示iRent受到各年齡層朋友的肯定，成為全民皆愛的移動新選擇。此外，八年級後的女性用戶突破四成，可以顯現共享汽機車服務讓更多新生代女性更能說走就走，享受自在移動的生活。

另外，使用iRent有高達65％的比例是在當地租車移動，成為生活代步的好幫手。跨區移動上，基隆與桃園地區的iRent會員在平日上午5時至9時，分別有高達80％與60％的用車為跨縣市移動，說明iRent已成為民眾通勤的重要工具。於假日時，iRent會員也會邀請三五好友或家庭出遊，上山下海享受戶外陽光生活。此外，隨著訂閱制、好友推薦以及共同承租人等延伸加值服務的使用率成長，顯示在百萬iRent會員中，充滿了不少重度使用且樂於分享生活的朋友。

謝富來指出，iRent作為和泰集團發展MaaS智慧移動願景的先驅部隊，達成百萬會員只是邁向共享新生活的階段性里程碑，未來會繼續把用戶體驗的優化視為第一，全面進化App與系統的運作效率，開發新功能與全新支付方式，例如和雲錢包功能。

同時，持續擴大服務規模，預計在2022年將iRent車隊擴大至1.2萬輛，增加租車點密度，並評估導入多元車型，滿足全場域用車情境。此外，規畫將服務據點瞄準商辦大樓、產業園區及社區住宅，讓iRent成為智慧建築的新標配。

除提升App核心產品的性能、深化服務能量以打造最優質的用戶體驗，iRent也將透過創新與整合，建立智慧共享平台的新價值。在和泰集團的服務生態圈如MaaS、和泰商城中扮演自駕共享移動的關鍵角色，帶來集團資源綜效整合的效益；同時，結合和雲行動服務中的自駕、附駕以及停車共享等業務，滿足全方位移動需求；未來更將開放iRent平台合作，結合各領域的產業夥伴，打造全新智慧出行生態圈。

此外，為慶祝達成百萬會員里程碑，iRent宣布即日起盛大舉辦「百萬會員狂歡會」線上互動遊戲，提供百萬免費時數回饋給會員，於3月25日前iRent會員每日皆可上線參與互動試手氣，最高可獲得60分鐘汽車免費時數；4月20日前加入成為iRent會員，可再享新會員60分鐘汽車時數。同時，和運租車門市也加入同慶，共襄盛舉。凡於今年底前於和運門市租車，並加入成為iRent新會員，可獲得100元租金折抵與iRent免費時數。