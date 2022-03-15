外界關注區域停電事故，台電指出，近兩日高雄、新北等部分地區發生停電，事故原因皆屬外力因素，分別為交通意外、施工不慎、以及鳥獸誤觸，無論停電事故原因為何，為降低對民眾用電影響，台電同仁第一時間皆至現場積極查修復電。台電表示，經近年推動配電系統強韌計畫，相關區域事故停電次數已逐年降低，惟停電實質影響民眾生活，台電深知要更努力，將持續強韌配電系統，提升整體供電品質。

台電說明，經查高雄市燕巢區14日上午發生拖板車事故意外，鋼板撞擊損害電桿，台電同仁隨即趕赴現場進行電桿施工復舊作業，修復期間影響2002戶用電，台電同仁漏夜搶修以能盡速恢復民眾用電。

新北市中和區15日11時28分因其他單位的承包商施工挖斷電纜，造成2127戶停電，於40分鐘內(12時7分)全數復電；高雄市大社區、燕巢區今日12時10分因鳥類碰觸導致桿上礙子破裂，造成2000戶停電，於20分鐘內(12時30分)復電1513戶，逾七成五，14時26分全數復電。

台電說明，全國上百部電廠發電機組透過台電累計佈建超過1萬條的饋線、近40萬公里配電線路(架空線路逾24萬公里、地下線路逾15萬公里)，以及144萬具變壓器、146萬個供電開關設備與314萬根電桿，把電力穩定送達每一個用戶家中。若遇到天災外力或設備本身故障，就會引起饋線跳脫，造成偶發性停電，比如動物誤觸、樹木壓觸、雷害、鹽害、施工不慎挖損，或用戶設備故障引起等，經統計外力因素引起的停電事故約占六成，台電因素約占四成。

台電指出，近年來配電停電事故發生件數，以1月至2月統計比較，2012年達2360次，去(2021)年同期發生961次，今(2022)年同期為945次，呈現逐年降低趨勢。