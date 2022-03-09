藝人KID(林柏昇)光速完成求婚、登記結婚2大人生大事，也終於公開另一半「東區妹仔」Rita的真面目，而他趕進度的心思未止息，日前KID日前才在活動中透露想生3個娃，更一度說溜嘴「要當爸爸了」，如今不但換了方便載娃的豪華休旅車，還被目擊帶著嬌妻Rita直奔生殖中心，被爆已經懷孕。

KID在求婚時就直白說出想快生小孩，「想到小孩若太晚生，可能我70歲小孩才30，我看得到孫子嗎？」，求子慾望強烈，據《鏡週刊》報導，本月1日，登記結婚才5天的夫妻倆，被目擊跟友人們一同進入北市某知名生殖中心，有趣的是，目擊者還看到他們帶了攝影器材進診所，公關也馬上出來接待，應已事先預約拍片紀錄。

一般診所、醫院皆不可攝影，KID這趟帶了攝影機，應是有事先告知並得到允許，而該生殖中心提供試管、生殖調養、染色體篩檢等服務，事實上事後KID有在社群貼出自己的精蟲檢驗報告截圖，透露相關數值是87.7，小倆口當天在生殖中心足足待了2小時，一行人才離開。

下午時分，KID甜蜜摟著老婆的肩膀離開生殖中心，邊走邊聊，心情看起來不錯，兩人前往復興南路東豐街口收費停車場取車時，赫見KID牽新車，不是過去開的賓士GLA45鋼砲級房車，而是換了一台白色Porsche Cayenne，是台強調舒適度的豪華休旅，連車子都準備好迎接小孩。

也因為他人生超進度又求子心情明顯，先前就被傳Rita可能已懷孕，KID才會說溜嘴「快當爸」，甚至是礙於懷孕未滿3個月不公開的習俗，所以還沒宣布喜訊而已，也有一說是小倆口秘密展開求子計畫，迫不及待要迎接「小野人」出現。