去年演藝圈最讓人驚喜又開心的喜事，莫過邱澤、許瑋甯宣布結婚，兩人合作電影《當男人戀愛時》，跑宣傳時CP感滿滿，早被瘋傳交往，結果真的從戲裡愛到戲外，直接宣布結婚，外界一片祝福聲，也很關心他們的做人進度，藝人賈永婕今天分享了與邱澤的同框照，一開口就喊「恭喜」，po文短短9個字惹得網友們狂喜，秒懂祝賀邱澤「要當爸爸了嗎？」。

邱澤與許瑋甯宣布婚訊至今2個多月，從結婚開始就一直被瘋傳有孕，但雙方始終否認，今天(3/3)，賈永婕在臉書貼出與邱澤私下相約的合照，兩人很有默契穿了一樣的素色白T，照片風格超清爽，賈永婕興奮寫下：「我就說恭喜你！哼！」，立刻引發熱議。

賈永婕貼出與邱澤的私約同框照，9字恭喜文，讓網友嗨翻狂賀邱澤當爸。(翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書)

賈永婕與邱澤私下聚會，驚吐9個字引發網友關注，眾人直呼秒懂，紛紛留言「恭喜？？有了嗎？」、「要當爸爸了？」、「看看邱澤人逢喜事精神爽欸」，賈永婕連忙出來解釋「恭喜結婚啦！」，有網友不禁失望表示：「你這樣寫真的會誤會啦」，也證明大家都很期盼邱澤跟許瑋甯的寶寶到來。

巧合的是，今天許瑋甯也爆出跟孕事相關的消息，她在IG上分享了絕美自拍床照，穿著貼身黑色長袖上衣、素淨著臉的她，靠在枕頭上自拍，眼神迷濛任由烏黑秀髮披散，看起來慵懶而美麗，她笑稱自己是「髮量過多的女紙」，網友們則羨慕地說「頭髮很多的話適合懷孕」，還開玩笑說如果不想髮量太多的話，「生個寶寶，就能改善喔」、「生2個小孩試試～髮量會少到想哭」。